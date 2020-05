Święto Ogniowe w Żorach inne niż zwykle. Przez koronawirusa

Geneza Święta Ogniowego sięga tragicznego pożaru z 11 maja 1702 roku, który strawił znaczną część miasta. Od tego czasu co roku, właśnie 11 maja, uliczkami żorskiej Starówki przechodzi tradycyjna procesja, rozświetlająca miasto blaskiem płonących pochodni. Zazwyczaj biorą w niej udział setki mieszkańców Żor oraz gości z innych miast. W związku z obecną sytuacją tym razem nie będzie to jednak możliwe.

Tegoroczne, wyjątkowo skromne obchody Święta Ogniowego, rozpocznie msza święta w kościele pw. św. św. Filipa i Jakuba w Żorach o godzinie 19:30. Ilość osób, które będą mogły wziąć udział w mszy będzie zależała od obowiązujących w tym dniu przepisów. Zachęcamy do oglądania mszy na żywo w Internecie, na stronie parafii www.filipjakub.pl.

- To dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja, ale bardzo proszę mieszkańców, by w tym roku nie brali udziału w mszy i procesji z okazji Święta Ogniowego. Ta piękna, żorska tradycja jest bardzo ważna, jednak to zdrowie mieszkańców jest najważniejsze - mówi Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.