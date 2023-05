Święto Ogniowe w Żorach z szansą na wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W przyszłości także na listę UNESCO

Żorskie Święto Ogniowe ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku, Pochód Lajkonika czy Wyścigi kumoterek. To tylko nieliczne z 49 wpisów, które znalazły się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wkrótce lista może powiększyć się o kolejny wpis, tym razem o niezwykłe Święto Ogniowe, które corocznie odbywa się w Żorach. W tym roku odbyła się już 321. edycja tego wydarzenia, przypominająca to, co miało miejsce w Żorach 11 maja 1702 roku, gdy pożar strawił znaczną część miasta.