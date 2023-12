Sylwester pod chmurką w Jastrzębiu-Zdroju i w Żorach. Nowy rok mieszkańcy przywitają wraz z dj'em

Dyskoteka sylwestrowa w Żorach a w Jastrzębiu-Zdroju diamentowy sylwester

Domówki, spotkania ze znajomymi, kluby czy spokojnie pod kołdrą. Sposobów na spędzenie sylwestra jest sporo, a w tym roku dołączą do nich dwa wydarzenia plenerowe, które będą organizowane w Jastrzębiu-Zdroju i w Żorach. W Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się diamentowy sylwester, nawiązujący nazwą do jubileuszu miasta. Sylwester pod chmurką powróci do miasta po kilkuletniej przerwie, bo ostatni raz mieszkańcy wspólnie świętowali na przełomie 2019 i 2020 roku. Ostatniego grudnia jastrzębianie spotkają się na Placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.