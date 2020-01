Sypią się mandaty za nieprawidłowe parkowanie w Żorach. Policja ma pełne ręce roboty

Na wiadukcie DK 81 w Żorach przejezdne są dwa pasy. Jeden jest zwężony

Kierowcy, nie ma już zwężenia do jednego pasa na wiadukcie na drodze krajowej nr 81 w Żorach. To jednak nie koniec utrudnień. Bo choć są dwa pasy, to jeden jest węższy. Zobaczcie zdjęcia.