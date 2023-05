Szkoła z czworgiem uczniów w Żorach. To placówka specjalistyczna dla dzieci autystycznych. One wymagają odpowiednich warunków ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Trzeba wiedzieć, że u coraz większej liczby dzieci diagnozuje się spektrum autyzmu. Co jest przyczyną rosnącej liczby osób z tego rodzaju dysfunkcją? Tego jeszcze nie wiemy. Mówi się o czynnikach genetycznych i środowiskowych. Obecne czasy wiążą się z ogromną ilością bodźców, na które jest narażony współczesny człowiek. Może to skutek przebodźcowania, co sprawia, że organizm zamyka się w ochronnej autystycznej skorupie...

Na pewno do takiej szkoły chyba każdy chciałby chodzić. Nie ma tu dzwonków, klasówek, kartkówek i przepytywania. Cała szkoła to czworo uczniów, dwie fajne nauczycielki oraz precyzyjnie dostosowany materiał do potrzeb każdego dziecka. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła w Żorach uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu. Dysfunkcja ta niestety będzie coraz powszechniejsza we współczesnym społeczeństwie, bombardowanym destrukcyjnymi czynnikami.