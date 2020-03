Szpital w Raciborzu będzie leczył tylko zakażonych koronawirusem. Trwają przygotowania w lecznicy

Szpital w Raciborzu będzie leczył tylko zakażonych koronawirusem

Trwa przekształcanie szpitala w Raciborzu na lecznicę stricte zakaźną. Jednym z elementów jest ewakuacja chorych, którzy do tej pory przebywali w lecznicy. Stan zdrowia pozwalał wypisać do domu około 100 osób. Drugie tyle trafiło do okolicznych szpital.

Chorzy z oddziału intensywnej terapii zostali przetransportowani do Bielska-Białej, Jastrzębia-Zdroju i Rybnika. Z oddziału chirurgicznego przewieziono do Jastrzębia-Zdroju, a pulmonologicznego do Wodzisławia Śl. (Wilchwy). Pacjenci z ortopedii i neurologii trafili do szpitala w Wodzisławiu Śl. na Nowym Mieście. To m.in. do Wodzisławia Śl. będą teraz trafiać pacjenci w nagłych przypadkach z powiatu raciborskiego.

Szpital w Raciborzu ma być przygotowany na przyjęcie około 400 pacjentów zakażonych koronawirusem. 10 proc. łózek ma posiadać respiratory. W tym celu na Gamowską mają wkrótce trafić kolejne tego typu urządzenia. Placówka będzie wykonywała zabiegi, operacje, a nawet porody osobom zakażonym koronawirusem.