Szpital w Raciborzu wypisuje i przenosi pacjentów. Od poniedziałku będzie diagnozować i leczyć tylko przypadki koronawirusa

Szpital w Raciborzu nie przyjmuje pacjentów. Trwają przygotowania do przekształcenia lecznicy w placówkę zakaźną

Szpital w Raciborzu od poniedziałku (16.03) będzie diagnozować i leczyć tylko przypadki koronawirusa. Trwają przygotowania do wypisów i przenosin chorych. W tej chwili w placówce przebywa około 200 pacjentów. Szpital nie przyjmuje już chorych, a nawet kobiet do porodu. A co z nocną i świąteczną opieką?

Szpital w Raciborzu nie przyjmuje pacjnetów Trwają przygotowania do przekształcenia całego szpitala w Raciborzu w placówkę zakaźną. Od poniedziałku (16.03) lecznica opiekować się będzie tylko osobami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Przyjęcia wszystkich innych pacjentów już zostały wstrzymane, w tym kobiet do porodu. - Wstrzymujemy działanie wszystkich poradni przyszpitalnych. Od poniedziałku przestaną funkcjonować przychodnie, nocna i świąteczne opieka, dzienny oddział chemioterapii. Przestajemy przyjmować komercyjnych pacjentów do badań laboratoryjnych. Wszyscy będą musieli szukać pomocy w ośrodkach ościennych - mówi Ryszard Rudnik, dyrektor szpitala w Raciborzu. A co z nocną i świąteczną opieką, która do tej pory udzielana była na terenie szpitala w Raciborzu? Jak udało nam się dowiedzieć placówka odpowiedzialna za nią zostanie podana do wiadomości w poniedziałek. Znajduje się na terenie Raciborza.

W ciągu najbliższych dwóch dni raciborska placówka musi przenieść około 200 pacjentów. Niektórzy są w stanie ciężkim. - Analizujemy stan pacjentów. Musimy ocenić, którym możemy wypisać do domu, a których będziemy przekazywać do innych ośrodków - dodaje Rudnik. Miejsca przenosin chorych wskazywać będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. Chorymi zajmować się będzie raciborska kadra medyczna. W razie potrzeby, wsparcie ma udzielić wojewoda i przekierować personel lub sprzęt. Od poniedziałku (16.03) dostęp do placówki nie będzie możliwy dla osób z zewnątrz. W przypadku pacjentów, którzy trafią w stanie ciężkim, zostaną oni zabezpieczeni i odesłani do innej lecznicy. Szpital w Raciborzu uruchomił infolinię. Działać będzie pod numerem 327555050 w godzinach od 7 do 22. Szpital w Raciborzu lecznicą zakaźną Przekształcenie szpitala ma usprawnić przede wszystkim proces diagnozowania, hospitalizowania i leczenia osób zakażonych. Cały proces odbywa się zgodnie ze ściśle określonymi procedurami sanitarno – medycznymi - począwszy od zgłoszenia do sanepidu, poprzez transport do szpitala, aż po hospitalizację po to, aby możliwie jak najbardziej zabezpieczyć otoczenie i samego pacjenta.

Jak powinien wyglądać taki szpital po przekształceniu? - Będą się w nich znajdowały sale operacyjne i zabiegowe, a także sale porodowe dla kobiet ciężarnych zarażonych koronawirusem. W każdym szpitalu ma być co najmniej 10% łóżek respiratorowych, łóżek, gdzie możemy pacjentom najcięższym pomóc, wspomagając ich oddech – wyjaśniał prof. Łukasz Szumowski. Koronawirus w województwie śląskim Rano w piątek (13.03) w województwie śląskim jest 11 osób z potwierdzonym koronawirusem. Co najważniejsze, to tyle samo ile było w czwartkowy poranek. Najwięcej chorych przebywa w szpitalu w Raciborzu. To pięcioro mieszkańców Rybnika. Trzech chorych przebywa w Cieszynie. Po jednym przypadku odkryto w Sosnowcu, Chorzowie i Zawierciu. W całej Polsce na ten moment stwierdzono ich 61. Niestety, w czwartek (12.03) zmarła 57-letnia pacjentka z Poznania. Kobieta cierpiała na inne choroby i jej organizm miał obniżoną odporność. Podsumowując, w województwie śląskim stwierdzono do tej pory 11 przypadków zakażenia koronawirusem, 23 osoby są hospitalizowane, w kwarantannie 156, zaś pod nadzorem sanitarnym 1276.

