Szpital w Żorach odwołuje planowe zabiegi. To profilaktyka związana z koronawirusem

Szpital w Żorach odwołuje zabiegi

Ważna informacja dla mieszkańców Żor. Zwłaszcza dla pacjentów ze skierowaniami na zabieg do szpitala w Żorach.

- W okresie od 09.03 do 29.03.2020 r. odwołane są wszystkie planowe zabiegi na oddziale ginekologicznym i chirurgicznym. Szpital pracuje w trybie ostrego dyżuru, pacjentki do porodu przyjmowane są normalnie - czytamy na stronie Szpitala w Żorach.

Do podjęcia takiego kroku kierownictwo szpitala zmusiła profilaktyka związana z koronawirusem.

Koronawirus w Rybniku

Na oddziale zakaźnym szpitala w Raciborzu przebywa 5 mieszkańców Rybnika. To jedyne jak do tej pory potwierdzone przypadki koronawirusa w Rybniku i w województwie śląskim. Cztery osoby na początku marca przyjechały do Polski z północnych Włoch. Pacjentką jest też żona jednego z zakażonych.

W województwie śląskim w sumie 8 osób jest hospitalizowanych, w kwarantannie 89, pod nadzorem sanitarnym 737. W całym kraju stwierdzono do tej pory 17 przypadków koronawirusa, ponad 476 osób jest hospitalizowanych, 1014 objęto kwarantanną domową, a 7110 nadzorem epidemiologicznym.