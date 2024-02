Tak będzie nazywał się nowy basen w Roju. Oto wyniki konkursu na logo i nazwę obiektu

Tak będzie nazywał się basen w Żorach-Roju. Znamy zwycięzców konkursu

Znamy zwycięzcę konkursu na logo i nazwę nowego basenu w Żorach. Do konkursu, który zakończono 5 lutego, zgłoszono ponad 200 propozycji i jak przyznają organizatorzy, wybór nowej nazwy i logo nie był łatwy.

- Wiele Waszych prac było naprawdę ciekawych i nie lada wyzwaniem okazało się wybranie jednej właściwej, która będzie reprezentowała naszą nową inwestycję - informuje MOSiR w Żorach.

Tym samym można już ogłosić, że nowy basen w Żorach będzie nosił nazwę "Rajska Fala". To propozycja pani Marii z Żor, która zaproponowała najciekawszą a zarazem adekwatną do obiektu i dzielnicy nazwę. Nagroda główna za najlepiej przygotowaną grafikę powędrowała do pani Beaty z Żor. Od teraz logo będzie firmowało nowy basen i nawiązuje do rajskich atrakcji oraz barw, które można odnaleźć na terenie obiektu.