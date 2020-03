Tak świętowaliśmy na rynku 748. urodziny Żor

Moc atrakcji na urodziny Żor

W świętowanie urodzin miasta włączyło się też Muzeum Ognia w Żorach. W sobotę bilety wstępu do multimedialnego muzeum można było kupić w promocyjnej cenie. Było też malowanie twarzy farbą fluorescencyjną.

Z kolei w niedzielę 748. urodziny Żor świętowaliśmy na sportowo. W godz. 11 - 18 na rynku do dyspozycji mieszkańców dostępna była sztuczna górka „snowtubing”. Natomiast w hali MOSiR Żory, przy ul. Folwareckiej 10 zorganizowany został Dzień Otwarty Hali Sportowej. W godz. 9- 16 będzie można było bezpłatnie skorzystać z obiektu - dla mieszkańców dostępne były boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, a także stoły do tenisa stołowego.