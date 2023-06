Tężnia w Żorach robi furorę w regionie. To największy obiekt tego typu na Śląsku. Jak odpoczywają tu mieszkańcy i turyści? ZDJĘCIA

Komplementują obiekt. Podoba się jego funkcjonalność, wygląd i położenie. Mówią, że tężnia w Żorach pozwala w pełni odpocząć, zrelaksować się np. po pracy. Do dyspozycji użytkowników oddano ławki wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Całość przepięknie wkomponowano w sukcesywnie rozbudowywany park. Niektóre osoby, skuszone sławą nowo otwartej tężni przyjeżdżają do Żor z sąsiednich miejscowości.

Obiekt w Żorach ma kształt okręgu o średnicy aż 30 metrów i wysokości siedmiu metrów. Na jego koronie znajduje się ścieżka spacerowa, z której roztacza się piękny widok na okolicę. W sercu tężni można nie tylko zrelaksować się wdychając solankową mgiełkę, ale również podziwiać multimedialną fontannę z efektami świetlnymi i dźwiękowymi.

- Walory zdrowotne zapewnia oryginalna solanka z Zabłocia, o największej na świecie zawartości jodu. Tężnia solankowa powstała w ramach projektu pn. „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”. Zadanie było finansowane w ramach pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – informuje Adrian Lubszczyk, naczelnik wydziału promocji, kultury i sportu żorskiego ratusza.

Jak działa tężnia?

Tężnia solankowa, nazywana też gradiernią, to wysoka konstrukcja z drewna drzew iglastych i cienkich gałązek (najczęściej z brzozy), na które spływa pompowana ku górze solanka, czyli woda mineralna zawierająca duże ilości minerałów. To jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo czy sód. Solanka rozbija się o gałęzie, spływa po nich i naturalnie odparowuje. W rezultacie wytwarza dobroczynny aerozol. Mikroklimat w pobliżu tężni solankowej jest bardzo zbliżony do morskiego. Działanie tężni można porównać do inhalacji (źródło: uroda.abczdrowie.pl/).