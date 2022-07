To tu znajduje się słynna na Śląsku Chatka Shreka. Zobacz zdjęcia z Pojezierza Palowickiego z DRONA!

Pojezierze Palowickie to miejsce, które rozciąga się przez Żory, gminę Czerwionka-Leszczyny i Orzesze. Położone jest na wschodnim skraju kompleksu leśnego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, które objęte jest ochroną. Znajdują się tu akweny Garbacz, Łanuch i Jesionka, z którymi sąsiaduje aż 10 hodowlanych zbiorników wodnych. Te tworzą tzw. Dolinę Stawów Łańcuchowych. Miejsce to jest niezwykle bogate w ciekawą roślinność i zwierzęta chronione, zaś turyści mają do dyspozycji liczne szlaki piesze, rowerowe czy nawet narciarskie. W maju, na terenie pojezierza otwarto czterokilometrową ścieżkę edukacyjną. Na tablicach znajdują się cenne informacje o występującej tu roślinności czy zwierzynie leśnej.

Co warto zobaczyć?

Już same walory przyrodnicze zachęcają, by odwiedzić to miejsce w szczególności w lecie. W kilku miejscach wokół pojezierza znajdują się parkingi, gdzie można zostawić samochód i wybrać się w pieszą wędrówkę. Wiele osób wybiera również przejażdżkę rowerową. Będąc na miejscu warto zobaczyć tzw. gichtę, która jest ciekawym zabytkiem techniki, stanowiącym pozostałości po dawnej hucie "Waleska".