Tragedia w Żorach. Kierowca z Rybnika potrącił śmiertelnie rolkarza. Asfaltowa droga przy A1 to niebezpieczne miejsce

23-letni kierowca audi z Rybnika, podobnie jak rolkarz, chciał uniknąć zderzenia kiedy obaj zauważyli siebie dojeżdżając do wzniesienia. Pomimo tego, że zbliżyli się do przeciwległych krawędzi jezdni, nie zdołali tego uniknąć. Pojazd uderzył w rolkarza, a ten wypadł z drogi i wpadł do rowu - informuje Kamila Siedlarz, rzecznik żorskiej policji.