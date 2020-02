Tragiczny wypadek na Szczejkowickiej w Żorach. Nie żyje 31-latek z Jastrzębia. Kierowca z Czerwionki miał wcześniej zakazy prowadzenia aut

Tragiczny wypadek w Żorach. Nie żyje 31-latek

Jedna osoba nie żyje, a jedna jest w stanie ciężkim. To bilans tragicznego wypadku w Żorach. Około godz. 0.30 w nocy z soboty na niedzielę (22/23.02) w rejonie ronda przy ulicy Szczejkowickiej.

-Jak wstępnie ustalili policjanci 30-letni kierowca forda focusa nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków atmosferycznych, stracił panowanie nad kierownicą, po czym wpadł w poślizg i uderzył w betonowy słup energetyczny - mówi asp. szt. Kamila Siedlarz z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Siła uderzenia była bardzo duża. Świadkowie mówią o potężnym huku. Strażacy, aby dotrzeć do dwóch poszkodowanych osób musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Obie osoby były nieprzytomne. Pomimo podjętej próby reanimacji na miejscu śmierć poniósł 31-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, który siedział na przednim siedzeniu pasażera. Drugi z pasażerów, 31-latek z Żor, wpadł do bagażnika. Z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.