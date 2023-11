Trasy na rower do 20 km od Żor. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Żor? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 20 km od Żor. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Żor proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Żor

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 20 km od Żor, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Żorach ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 69%. W niedzielę 26 listopada w Żorach ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 62%. 🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 3 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 75,16 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 1 182 m

Suma zjazdów: 1 140 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Żor Kolejny wyjazd z kolegami za pieczątkami kontrolnymi do książeczki "Turysta Ziemi Raciborskiej". Wyjechaliśmy z Rybnika o godz. 09.00. Tym razem trasa wiodła: Rybnik, Rzuchów, Lubomia, Pogrzebień, Kornowac, Łańce, Kobyła, Arboretum Bramy Morawskiej, Mini Zoo, Racibórz, Zamek Piastowski, Browar Zamkowy, Markowice, Łężczok, Raszczyce, Babice, Nędza, Szymocice, Górki Śląskie, Sumina, Jejkowice i Rybnik. Wyjazd zaliczyć należy do trudnych ze względu na towarzyszący nam wiatr i temperaturę z rana -4°C oraz na wzniesienia, szczególnie w rejonie Lubomi. Mimo to daliśmy radę. Podczas tego wyjazdu udało nam się zdobyć 17 pieczątek. Dziękuję kolegą Bogdanowi, Czesławowi i Luckowi za towarzystwo w tym wyjeździe. Cała trasa wg mojego licznika to 78.48 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 20.11.2016 Jastrzębie-Zdrój - Góra Świętej Anny (Sankt Annaberg) 408 m n.p.m Stopień trudności: 3.0

Dystans: 163,59 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 1 802 m

Suma zjazdów: 1 812 m Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Hakos Temperatura: 8-14 st.C

Godz. startu: 6.40

Godz. mety: 14.50

Czas wycieczki: 8h 10min

Czas jazdy: 6h 46 min

max prędkość: 54 km/h

średnia prędkość: 24,1 km/h

dystans: 163,4 km Podstawowy punkt każdego rowerzysty, który trzeba zdobyć. Trasa zaplanowana dużo wcześniej czekała na realizacje. Start skoro świt przy temp. 8 st.C więc nie tak zimno jak na środek listopada. Jadąc od Rybnika do Sławęcic przez Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe o tej godzinie można zapomnieć o jakiejkolwiek cywilizacji i ruchu. Cisza i spokój. W lasach tylko można natknąć się na myśliwych i zorganizowane polowania, gdzie nie można czuć się bezpiecznie - tylko strzały słuchać i szereg zielonych z flintami przy drodze:). Po drodze jest platforma widokowa ze ścieżką dydaktyczną nt. pożarów w lesie, następnie ciekawym punktem jest kopalnia piasku w Ktolarni, dalej Podobóz KL Aushwitz filia w Blachowni Ślaskiej. Obóz Blechhammer Sławięcice koło Blachowni Śląskiej Istniał IV 1944 – I 1945 więźniów wykorzystywano przy budowie zakładów chemicznych, 609 więźniów najemcą był O/S Hydrierwerke AG.

Podjazd na GŚA rozpoczął się od Leśnicy i jakoś nie specjalnie się ciągnął.

Zwiedzanie na GŚA. Pamnik Jana Pawła II, Grota Lurudzka, Sanktuarium Św. Anny, Pomnik Czynu Powstańczego, Amfiteatr.

Powrót inną dłuższą trasą aby nudno nie było :)

Poziom trudny ze względu na wzniesienia i dystans. Wiedzie przez: Świerklany, Jankowice, Rybnik, Stodoły, Rudy, Kotlarnia, Stara Kuźnia, Sławęcice,Zalesie Śląskie, Lichynia, Leśnica, GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY Powrót: GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY, Leśnica, Raszowa, Kędzierzyn-Koźle, Stare Koźle, Bierarwa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia, Kuźnia Raciborska, Nędza, Górki Śląskie, Lyski, Rydułtowy, Pszów, Wodzisław Śląski, Mszana, Jastrzębie- Zdrój.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Tarnowskie Góry Stopień trudności: 3.0

Dystans: 120,99 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 3 475 m

Suma zjazdów: 3 440 m Trasę dla rowerzystów z Żor poleca Yaneck60 Wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra i do Sztolni Czarnego Pstrąga. Są to obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duży stopień KOT. Wyjazd rozpocząłem wcześnie rano, bo o godz.04.30 by uniknąć nadmiernego ruchu na drodze krajowej nr 78. Trasa: Rybnik, Gliwice, Tarnowskie Góry. W Gliwicach odwiedziłem drewnianą wieżę Radiostacji, dalej to już cel wyjazdu, czyli Zabytkowa Kopalnia Srebra. Obiekt ten był jeszcze zamknięty, więc postanowiłem zwiedzić rynek w Tarnowskich Górach. Przed zwiedzeniem kopalni zajrzałem do Skansenu Maszyn Parowych, a następnie muzeum i zjazd z grupą uczestników na dół do kopalni. Jest to wspaniała wycieczka w odległe czasy, trasa tej "podróży w czasie" wynosi 1740 m, w czym (270m) łodziami. Następnie jadąc do Sztolni Czarnego Pstrąga, natrafiłem na Zamek Stare Tarnowice (zamek Wrochemów), gdzie zrobiłem kilka zdjęć. Wyprawa do Sztolni Czarnego Pstrąga zaczęła się od Szybu Sylwester gdzie razem z członkami chóru "Stuligrosz" przepływaliśmy podziemia łodziami 600m. Przepływ dostarcza niesamowitych wrażeń tym bardziej, że po zakończeniu przepływu chór ten odśpiewał na cześć przewodników "Wiwat, wiwat”, co w takiej scenerii dało niesamowity efekt, atrakcja ta zakończyła się po dopłynięciu do Szybu Ewa. Tu pozdrawiam przewodnika Pana Tadeusza Kamińskiego, z którym wykonałem sobie zdjęcie. Kolejną atrakcją w drodze powrotnej jest miejsce odpływu podziemnej wody z Sztolni Czarnego Pstrąga. W Zbrosławicach postanowiłem odwiedzić niemiecki schron bojowy Regelbau 116 schron był udostępniony do zwiedzania, a o historii schronu opowiadał i oprowadzał nas, bo było kilka osób Pan Waldemar Sykosz. Dalej to Pałac w Kamieńcu wraz z Mysią Wieżą, tu kilka zdjęć. No i Pyskowice, Czechowice, Łabędy - śluza, Sośnicowice, Bargłówka - wędzarnia, Rudy i Rybnik. Pogoda z rana piękna, po południu pochmurno, lecz nie padało. Cała trasa wg licznika to 125 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Żor

🚲 Trasa rowerowa: Pszów prochownie - Czernica Zameczek. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,68 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 900 m

Suma zjazdów: 1 907 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Żor

Wyjazd z kolegą do Pszowa i Czernicy. Tarasa wiodła przez Niewiadom, Głożyny, Wrzosy, Pszów, Kalwaria, Rydułtowy, Czernica, Piece, Jejkowice, Zebrzydowice i do Rybnika. Celem wyjazdu było odnalezienie w Pszowie pruskich prochowni z czasów Pierwszej Wojny Światowej, szczeliny przeciw lotniczej z czasów II WŚ oraz stary cmentarz, a w Czernicy odwiedziliśmy Zameczek. Wracając do prochowni, są na terenie Pszowa dwie, jedna znajduje się w Wrzosach na "Pańskich Polach" i jest to prochownia z 1910 roku nr 1, którą jest pod prawną opieką grupy Stowarzyszenie Paramilitarne "Prochownia 1910", natomiast druga mniejsza prochownia nr 2 znajduje się po drugiej stronie hałdy na prywatnej działce. Do jej odnalezienia przysłużył się pan Józef Pyszny, bez jego zaangażowania odnalezienie tego obiektu byłoby niemożliwe. W trakcie robienia zdjęć prochowni nr 2 przyjechał właściciel tej działki pan Henryk Hajduczek, który opowiedział nam historię tego miejsca. Prochownia ta została odsłonięta z wałów ziemi, przez co dostęp do niej jest znacznie ułatwiony i obecnie służy, jako schronienie dla zwierząt. Odwiedziliśmy też stary cmentarz w Pszowie, na którym ostatniego pochówku dokonano około 1960 roku oraz szczelinę przeciwlotniczą z okresu II Wojny Światowej, jest to teren ogrodzony i nieudostępniony prawnie do zwiedzania. Nam udało jednak wejść i zrobić kilka zdjęć. W Czernicy odwiedziliśmy Zameczek i o jego historii na szybko opowiedziała nam pani Małgorzata "Gosia". W parku obok Zameczku natrafiłem na sesję zdjęciową i korzystając z okazji i za pozwoleniem też wykonałem parę zdjęć. Obok zameczku znajduje się pamiątkowy kamień poświęcony Sekcji Kolarskiej i jej trenerowi Karolowi Łukoszek. Cała wycieczka obfitowała w wiele atrakcji o których nie wspominałem w opisie ale za to są wykonane zdjęcia.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Góra św. Anny - Moszna - Głogówek. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 189,65 km

Czas trwania wyprawy: 17 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 266 m

Suma podjazdów: 3 144 m

Suma zjazdów: 3 147 m Rowerzystom z Żor trasę poleca Yaneck60

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Żorach

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria do roweru

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje.

Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Zapowiedź jarmarku bożonarodzeniowego w Szczawnie-Zdroju