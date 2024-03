Trasy nordic walking do 36 km od Żor. Urokliwe trasy na weekend 9 - 10 marca

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w pobliżu Żor? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Żor na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy trasy w odległości do 36 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Nordic walking w okolicy Żor

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer poznawczy po Zdroju 2016/11/16 16:44 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,92 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podejść: 379 m

Amatorom nordic walking z Żor trasę poleca Ireneusz

Parkiem po Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój.

Park zdrojowy pochodzi z XIX w. i ostatnio przeszedł rewitalizację. W zrewitalizowanym Parku Zdrojowym stanęły tablice informacyjne i elementy małej architektury.

„Budynek pijalni wód leczniczych” – został wzniesiony w 1862 r., w stylu architektury parkowej. Charakteryzuje się drewnianą konstrukcją ryglową, wielobocznymi oknami o drobnym, pajęczynowym podziale i czterospadowym dachem, którego połacie są wygięte esowato. Pierwotnie był zdobiony perłowymi inkrustacjami. Mieścił się w nim marmurowy basen, z którego można było czerpać solankę. Pijalnia była połączona z domem zdrojowym krytym deptakiem o długości 88 m. Obecnie mieści się w nim kawiarnia.

„Hotel Prezydent” - pochodzący z 1880 r., wybudowany w stylu neobarokowym dawny hotel jest jednym z kilku obiektów uzdrowiskowych, które po II wojnie światowej zachowały swój pierwotny kształt. Po burzliwych kolejach losu, na pierwszym piętrze mieści się w nim administracja uzdrowiska. Na parterze działa kawiarnia „Uzdrowiskowa”, która na poczet swej działalności, w okresie letnim wykorzystuje stylowy, drewniany taras widokowy.

„Pawilon Zdrojowy „Wrzos” – daw. Hotel Zdrojowy, pochodzi z 1874 r. Charakteryzuje się drewnianą konstrukcją muru pruskiego. Na dzień dzisiejszy, oprócz pokoi sanatoryjnych, mieści się w nim sala koncertowa oraz siedziba uzdrowiskowej biblioteki.

Pierwotnie Kurthotel (dawna nazwa pawilony „Wrzos”) wzbogacony był od strony południowej o efektowną drewnianą werandę rozebraną w latach powojennych. Jest on jedynym, zachowanym obiektem wybudowanym w drewnianej konstrukcji muru pruskiego (duży fragment charakterystycznej elewacji z cegły został zasłonięty dobudowaną ścianą, w miejscu dawnych podcieni).

„Pawilon Spójki Brackiej ‘’Górnik’’ – powstał w 1897 r. jako ostatni z sanatoryjnych obiektów. Potężna, dwupiętrowa konstrukcja została wzniesiona z czerwonej cegły na podmurówce kamiennej. Już początkiem XX w., każdego roku odzyskiwało w nim zdrowie po 400 górników i osób z ich rodzin. Po II wojnie światowej pełnił różne funkcje. Do 2009 r. mieściła się w nim Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II. Obecnie jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki oraz Gminnego Zespołu Oświaty.





🌲🌤️ Trasa nordic walking: Park Fazaniec Bobrek Szombierki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania marszu: 35 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 73 m

Trasę do marszu z Żor poleca Witek1964

Park Fazaniec znajduje się w Bytomiu na pograniczu dzielnic Bobrek i Szombierki. Niedawno został odnowiony, więc przyjemnie po nim pobiegać. Jest jednak niezbyt duży, więc żeby nie kręcić się w kółko, pobiegałem też po mieście.



🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trening Biegowy w kierunku Bańgowa 2017-3-14 11:50 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,29 km

Czas trwania marszu: 51 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 904 m

Arturroo1983 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Żor

Dystans biegu 9.3km. Trasę planowałem o dłuższego czasu, prowadziła ona przez Park Górnik, Stawy Rzęsa, Bażantarnie, Bańgów i z powrotem przez Park tradycji i Park Górnik wróciłem do domu. Pogoda była bardzo wietrzna, co utrudniało bieganie.



Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.