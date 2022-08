Trasy rowerowe do 20 km od Żor. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Żor

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Żor, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 65,52 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 2 279 m

Suma zjazdów: 2 284 m

Trasę dla rowerzystów z Żor poleca Yaneck60

Wyjazd do Dziergowic zobaczyć "Betlejem”, czyli Żywą Szopkę. Wewnątrz znajdują się koziołki, baranki, koniki, osiołki oraz lamy. Ruszyliśmy o godz.08.00 w dwójkę Bogdan i ja. Był to najtrudniejszy wyjazd zimowy ze względu na temperaturę, dochodziło z rana do -20°C i bardzo ślisko. Pomimo takich warunków postanowiliśmy wyjazd kontynuować. Trasa: Jejkowice, Gzel, Chwalęcice, Zwonowice, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Nędza Wieś, Kuźnia Raciborska, Budziska, Ruda, Księża Łąka i Dziergowice i powrót: Dziergowice, Solarnia, drogą leśną "Zakazana" do "Kotlarskiej", Brantołka, Rudy, Paproć, Stodoły, Orzepowice i Rybnik. Trasa ta wyznaczona była tak, by "przy okazji" zdobyć kolejne pieczątki do książeczki Turysta Ziemi Rybnickiej, chodzi o pieczątki z Gzela i Zwonowic. Natura pokazuje swe piękno i gdy tylko pojawiło się słonko, towarzyszył nam tzw. Pył Diamentowy, jest to zjawisko spotykane w specyficznych warunkach zimowych. Wyjazd ekstremalny, ale udany, nie było upadków (mimo że czasem niewiele do nich brakowało). Cała trasa wg licznika to 68.33 km.

Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 131,65 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 331 m

Suma zjazdów: 314 m