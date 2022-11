Trasy rowerowe do 20 km od Żor. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Wycieczki rowerowe z Żor

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 20 km od Żor, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: W trzech do Czech

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 106,98 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 3 239 m

Suma zjazdów: 3 247 m

Trasę rowerową mieszkańcom Żor poleca Yaneck60

Wyjazd w trzech do Czech trasą: Rybnik, Wodzisław Śl., Czyżowice, Odra, Olza, Zabełków, Chałupki - tu w Chałupkach dojechała do nas para znajomych rowerzystów i po wspólnej fotce i korekcie trasy postawiliśmy jechać dalej razem. Następn miejscowości to Antośovice, Landek Park - z Muzeum Górnictwa, Trebovicky park, Jezioro Hlucinske, gdzie podziwialiśmy wyczyny windsurfingowców. Miasto i rynek Hlucin oraz zwiedzanie muzeum, Darkovickie czołgi i powrót do Chałupek, gdzie czekał na nas pociąg do Rybnika. Cała trasa wg licznika to 79 km, a wraz z przejazdem koleją to 107 km.

