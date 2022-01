Trasy rowerowe do 20 km od Żor. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Wycieczki rowerowe z Żor

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Żor, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Żorach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Żorach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Na familoki do Czerwionki

Stopień trudności: 1

Dystans: 38,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 809 m

Suma zjazdów: 1 833 m

Rowerzystom z Żor trasę poleca Dari37

Mały tripek w okolice Czerwionki-Leszczyn w celu pstryknięcia kilku fotek zabytkowym już "familokom", po drodze jeszcze odwiedzenie starego dworku, po którym zostały tylko ruiny (a miał być taki fajny :)) Powrót przez lasy do Rybnika.

