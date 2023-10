Trasy spacerowe do 36 km od Żor. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 28 - 29 października

Wycieczki ze spacerem z Żor

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 36 km od Żor, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,58 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 77 m

Suma zejść: 77 m

Antares poleca trasę spacerowiczom z Żor

Wypad z kijami na plażę nad Jeziorem Dzierżno Duże. Most nas torami zamknięty, więc trzeba chadzać/jeździć alternatywnymi drogami. Ta jest najkrótsza, idealna dla tych co na piechotę :). Pogoda była bardzo zmienna, od śnieżycy, przez mgłę po deszcz. Jakkolwiek mgła połączona z pustkami i ciszą nad jeziorem dawała bajeczny efekt przyprawiający o dreszcze. Na tych drogach w takich warunkach oraz przy szybko zapadającym zmroku warto mieć ze sobą czołówkę, światełka mrugające, cokolwiek - gdyż spory kawał prowadzi przy drodze - co prawda mało uczęszczanej, ale jednak.

