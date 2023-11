Trwa remont Alei Jana Pawła II w Żorach. Sprawdzamy co słychać na placu budowy

Trwa kompleksowy remont Alei Jana Pawła II w Żorach

Jedna z najważniejszych dróg w Żorach przechodzi gruntowną modernizację. Trwa remont Alei Jana Pawła II, która z każdym kolejnym tygodniem coraz bardziej zmienia swoje oblicze. Dotychczasowa ulica zyska nową nawierzchnię i ścieżkę rowerową, nowe wiaty przystankowe oraz ławeczki. Kierowców ucieszą za to lewoskręty z Alei Jana Pawła II, w kierunku Traktu Piastowskiego i ulicy Sądowej. Do nowej organizacji ruchu dostosowana ma zostać również istniejąca sygnalizacja świetlna. Prace rozpoczęły się w sierpniu i potrwają do marca przyszłego roku.