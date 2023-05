Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Żorach. Sprawdź adresy w maju 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowane były w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Żorach powstawały w centrum i przy najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, z tego też powodu był to deser wyczekiwany cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Ile kalorii mają lody?

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw spożywać je w upalne dni.