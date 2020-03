Tutaj kupisz świeże pieczywo. Te piekarnie w Żorach działają pomimo koronawirusa

W trudnych czasach działalność rozpoczynała piekarnia Malaga, której wypieków żorzanie mogą skosztować zaledwie od 23 marca 2020 roku. - Otrzymaliśmy pozwolenie od sanepid-u i ruszyliśmy ze sprzedażą – mówi właściciel piekarni Jarosław Malaga, który dostrzega również jasne strony tej trudnej sytuacji. - Od razu byliśmy przystosowani do pracy w warunkach epidemii. Wyposażyliśmy personel w środki ochronne, dbamy o czystość – wyjaśnia właściciel. Z racji krótkiego czasu na rynku piekarnia Malaga nie ma możliwości porównania swoich obrotów do czasu przed wybuchem epidemii. Jej właściciel Jarosław Malaga zauważa jednak, że żorzanie mimo tego trudnego czasu chętnie odwiedzają jego lokal. - Dla mnie najważniejsze jest to, że klienci wracają i chwalą wypieki. Najwięcej sprzedajemy słodkości. Sporym zainteresowaniem cieszą się ptysie, jakby klienci chcieli osłodzić sobie ten niełatwy czas – śmieje się Malaga.

Ponadto, mieszkańcy Żor informują jeszcze o innych czynnych piekarniach. Na świeże pieczywo i nie tylko zawsze można liczyć w piekarniach: „Witoszek”, „Bekaryjo” czy „Karwot”.