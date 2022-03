Twinpigs pod młotek po raz trzeci. Kolejna próba sprzedaży westernowego wesołego miasteczka w Żorach wkracza w decydującą fazę. Będą chętni?

To już dosłownie - ostatni moment - na to, żeby zainteresowani wejściem w posiadanie na własność wesołego miasteczka poczynili w tym kierunku odpowiednie kroki.15 marca mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykupu z miejskiej spółki Nowe Miasto w Żorach, Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs.

- Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 20 000,00 zł - informuje Jerzy Serednicki, prezes zarządu spółki Nowe Miasto.

Później, wystarczy jeszcze dołożyć kolejnych 15 milionów złotych, a dokładnie 15 milionów i 510 tysięcy zł, żeby zostać właścicielem żorskiego Twinpigs. Zarządzająca lunaparkiem spółka Nowe Miasto nie zamierza być dłużej właścicielem Parku Rozrywki, ponieważ nie chce już do niego dokładać.