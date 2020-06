Twinpigs w Żorach nie na sprzedaż. Przynajmniej na razie

Twinpigs w Żorach nie zostanie sprzedany. Przynajmniej nie w tej chwili. Na ostatniej sesji radni miasta zdecydowali, aby usunąć punkt o reorganizacji spółki Nowe Miasto z porządku obrad. Były wątpliwości co do wyceny miasteczka westernowego, ale też samego udziału radnych w tym procesie. Mieszkańców uspokajamy, miasteczko Twinpigs działa i czeka na gości.

Sprzedaż Twinpigs lekiem dla spółki? Twinpigs to część spółki Nowe Miasto, w której 100 procent udziałów ma miasto Żory. W czwartek na sesji Rady Miasta miała zostać podjęta decyzja co do jej przyszłości i zarządzanego miasteczka westernowego. O jego sprzedaży mówi się od kilku miesięcy. Pandemia koronawirusa tylko pogłębiła problem. Przychody spółki Nowe Miasto z Parku Wodnego Aquarion, Muzeum Ognia, Twinpigs oraz sprzedaży nieruchomości wynoszą obecnie 365 tys. zł (za okres 10.03-10.06.2020). W analogicznym okresie w 2019 roku było to 4,4 mln zł. Różnica jest kolosalna. Nowe Miasto odnotowało spadek w przychodach o 92 proc. - Pandemia koronawirusa sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy zamknąć wszystkie obiekty. Przez 3 miesiące zostaliśmy praktycznie pozbawieni dochodów, to był dla nas olbrzymi cios finansowy - wyjaśnia Arkadiusz Tomaszewski, prezes spółki Nowe Miasto, która nadzoruje Twinpigs, Park Wodny Aquarion, Muzeum Ognia, Hotel i Restaurację Texas.

Miasto, jako właściciel spółki stanęło wiec przed decyzją: udzielić finansowego wsparcia czy poszukać zewnętrznego inwestora, który kupiłby Twinpigs i odciążył finanse (jest zainteresowanie jednego inwestora). Jeden z wariantów zakładał nawet upadłość spółki, ale tego scenariusza jednak nikt nie chciał brać na poważnie. Po pierwsze, przez duże koszty. Po drugie, przez olbrzymie straty wizerunkowe. Decyzja miała zapaść w czwartek na sesji. W gorącej dyskusji radny Piotr Huzarewicz zgłaszał wątpliwości co do wyceny parku. Cena za miasteczko Twinpigs ma wynieść 15 mln zł. Rajca chciał jednak poznać wartości gruntu, części hotelowej, restauracyjnej oraz rekreacyjnej. Podczas sesji zgłaszano też wątpliwości co do tego, czy w ogóle radni powinni zająć się tematem. Dodajmy, że przeszłości jeden z budynków Twinpigs spółka sprzedała bez zgody Rady Miasta.

Prezydent Waldemar Socha odpowiadał, że metodą dochodową oszacowano wartość parku rozrywki na 7,5 mln zł, a ostatecznie wynegocjowano kwotę dwa razy wyższą. Włodarz miasta zaznaczał, że chodzi o ratowanie budżetu gminy, bo nie ma już z czego dokładać do parku.

Ostatecznie punkt w sprawie Twinpigs wycofano z obrad Rady Miasta. Dziki Zachód pozostał w ofercie spółki Nowe Miasto. To zapewne nie koniec historii. Radni zapowiedzieli chęć przeprowadzeniu audytu w spółce Nowe Miasto. Twinpigs działa i czeka na gości - Najważniejsza wiadomość jest taka: Twinpigs będzie nadal działać i zapewniać rozrywkę całym rodzinom - podkreśla Arkadiusz Tomaszewski. Park Rozrywki Twinpigs czynny jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00. Miasteczko znajduje się w Żorach, przy ul. Katowickiej 24. W Twinpigs na rodziny z dziećmi czeka aż 8 stref tematycznych z prawie 50 atrakcjami, m.in. Hawaje, Dziki Zachód, Meksyk i Las Przygód. W każdej z nich znajdują się atrakcje dedykowane dzieciom w różnym wieku. Na maluszki czeka m.in. przejażdżka amerykańską kolejką wąskotorową i zabawa z towarzyskimi kozami. Starsi wsiądą na kucyka i pokonają przeszkody w parku linowym. Najodważniejsi wybiorą Tajemnicze Podziemie i Wahadło Montezumy.

Odwiedzający mogą pospacerować główną alejką m.in. obok szkółki niedzielnej czy saloonu i zajrzeć - tu nowość - do pomieszczenia poczty, biura szeryfa oraz stodoły. Przy okazji zobaczyć można kolorowe budynki niczym w San Francisco, odmalowany budynek - pianino oraz nowy wielki mural z żółwiem w głównej roli. Do dyspozycji będzie też wioska meksykańska. Po całym dniu spacerów do dyspozycji gości czeka restauracja Texas.

