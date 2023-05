Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Żory, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Żor

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żor, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.05 a 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „MEMY na Dzień Mamy 2023, czyli ja tylko chodzę i po wszystkich sprzątam... Poświętujmy i pośmiejmy się razem!”?

Przegląd tygodnia: Żory, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 MEMY na Dzień Mamy 2023, czyli ja tylko chodzę i po wszystkich sprzątam... Poświętujmy i pośmiejmy się razem! Najlepsze MEMY. Dzień Matki obchodzimy raz w roku, choć niektórzy uważają, tak jak w przypadku Walentynek, że powinniśmy robić to przez cały rok. Jeśli obdarowaliście swoje rodzicielki prezentami i przysługami to zapraszamy do naszej galerii memów na Dzień Mamy - obrywa się dzieciakom, ojcom, ale też śmiejemy się z matczynych przyzwyczajeń i codzienności... 📢 Utrudnienia w Żorach. Na rondzie Rowieńskim wysypał się ładunek z ciężarówki. Tworzą się korki Utrudnienia drogowe w Żorach. Powodem sytuacji jest ładunek, który wypadł z przejeżdżającej przez rondo Rowieńskie ciężarówki. Na miejscu odbywa się ruch wahadłowy, problemy z przejazdem dotyczą jednak wszystkich dróg dojazdowych. Kierowcy skarżą się na ogromne korki.

📢 Idealne miejsce na spacery w Żorach. Okolica Adlerowca w Rowniu kusi stawami, lasem oraz rechotem żab i śpiewem ptaków. Zobaczcie ZDJĘCIA Śląsk nie musi kojarzyć się z przemysłem i betonozą. To również lasy, stawy, rechot żab, a wieczorem charakterystyczny dźwięk cykad. Zapraszamy do Rownia, na północno-zachodnie pogranicze Żor i Rybnika, gdzie znajdziecie takie widoki i odgłosy. Miejsce to nazywane jest Adlerowcem, od nazwiska żorskiego kupca i przemysłowca, działającego na tym terenie w II połowie XIX stulecia.

Tygodniowa prasówka 28.05.2023: 21.05-27.05.2023 Żory: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żorach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skandal w Jastrzębiu - to fałszywy adwokat! Podrobił dyplom i przystąpił do egzaminu adwokackiego. Przez kilka lat prowadził sprawy Skandal w Jastrzębiu! Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi sprawę przeciwko 50-letniemu jastrzębianinowi, którego podejrzewa się nielegalną karierę adwokacką. Mężczyzna miał zdać egzamin adwokacki na podstawie sfałszowanego dyplomu szkoły wyższej. Przez trzy lata reprezentował swoich klientów przed sądami, organami ścigania!

📢 Zrewitalizowany najstarszy cmentarz w Żorach. Niektóre nagrobki mają po kilkaset lat. Jakie tajemnice skrywa żorska nekropolia? ZDJĘCIA To wyjątkowe miejsce, piękne, ale i tajemnicze. Zabytkowy cmentarz przy ulicy ks. Klimka w Żorach został odrestaurowany i otworzony dla mieszkańców oraz turystów. Pierwsza wzmianka o pochówkach w tym miejscu sięga drugiej połowy XVII wieku. Do dziś zachowało się wiele historycznych nagrobków z napisami polskimi i niemieckim gotykiem. Na terenie nekropolii znajduje się grobowiec powstańców śląskich oraz pomnik Żołnierzy Wyklętych z nazwiskami żorzan pomordowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Jest też kamienny krzyż pokutny z czasów średniowiecza, o którym niewiele wiemy. 📢 Nowość w raciborskim Arboretum - dzieci będą ZACHWYCONE! Pojawią się tam GIGANTYCZNE eksponaty Dzieci będą zachwycone! Raciborskie Arboretum Bramy Morawskiej już wkrótce wzbogaci się o niezwykłe eksponaty, które w skali makro pozwolą zwiększyć wiedzę odwiedzających to miejsce o mieszkańcach lasu. W niezwykłym ogrodzie pojawią się owady, pajęczaki oraz grzyby wielkości człowieka, wprowadzając klimat niczym z fantastycznych opowieści!

📢 Trwa przebudowa ulicy Ogrodowej w Żorach. Powstają nowe chodniki i ścieżka rowerowa Przy ulicy Ogrodowej w Żorach widać ciężki sprzęt i pracowników, którzy układają nową nawierzchnię pod ścieżkę spacerowo-rowerową. Zniszczona droga przechodzi gruntowną modernizację, na miejscu której pojawi się nowa nawierzchnia, ciąg pieszo-rowerowy, zaś zieleń w pasie drogowym zostanie uporządkowana. Zgodnie z założeniami, przebudowa drogi ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Prace są na zaawansowanym etapie. 📢 W Żorach pojawiły się urządzenia do znakowania rowerów i hulajnóg. Pierwsza akcja znakowania już w czerwcu Komenda Miejska Policji w Żorach oraz Urząd Miasta w Żorach zyskały urządzenie służące do znakowania rowerów i hulajnóg. Dzięki niemu, odnaleziony, utracony wcześniej przedmiot szybciej trafi do tych, którzy go zagubili lub został im on skradziony.

📢 Rodziny zastępcze z Żor spotkały się w Wilnie. Zorganizowano tam specjalne szkolenie Trzy rodziny zastępcze z Żor uczestniczyły w szkoleniu System norm społecznych funkcjonujących w rodzinie w stosunku do dziecka przyjętego do pieczy zastępczej”, które w dniach 8-12 maja odbyły się w Wilnie na Litwie. Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach projektu „Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany”.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 w Żorach. W Szkole Podstawowej nr 3 zdaje blisko 120 uczniów. Walczą o jak najlepszy wynik! ZDJĘCIA To wyjątkowy dzień dla ósmoklasistów. Wszyscy elegancko ubrani. Dziewczyny w białych bluzkach i granatowych lub czarnych kostiumikach, chłopcy w białych koszulach i garniturach. Pierwsi ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach, którzy dziś (23 maja) zdają egzamin z polskiego przyszli pod budynek jeszcze przed godziną ósmą. W tym i kolejnym roku sprawdzian wiedzy po szkole podstawowej jest oparty na wymaganiach egzaminacyjnych. Za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz uczniowie mogą zdobyć 45 punktów. 📢 Cyklon Dawid nadciąga nad woj. śląskie! Niebezpieczne burze, ulewne deszcze i grad. Jest ostrzeżenie IMGW! 23.05.2023 POGODA. Poniedziałek był niestety ostatnim tak słonecznym dniem w tym tygodniu. We wtorek 23 maja od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. IMGW ostrzega, że burze mogą być niebezpieczne!

📢 Ratownicy z Żor z sukcesem podczas Regionalnych Mistrzostw Dolnego Śląska w Ratownictwie Medycznym! Zespół Ratownictwa Medycznego z Żor zajął drugie miejsce podczas Regionalnych Mistrzostw Dolnego Śląska w Ratownictwie Medycznym, które w dniach 17-19 maja odbyły się w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Tym samym trzyosobowy zespół awansował do Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym.

📢 Kryminalni z Żor zatrzymali poszukiwanego listem gończym. Chodzi o przestępstwa narkotykowe Kryminalni z Żor zatrzymali poszukiwanego listem gończym 37-letniego mężczyznę, w związku z przestępstwami o charakterze narkotykowym. Równolegle zatrzymano 30-letnią kobietę, która wpadła wraz z 37-latkiem. Gdy policjanci namierzyli miejsce pobytu mężczyzny, ten udawał, że nie ma go w domu. 📢 Groził pozbawieniem zdrowia i ukradł telefon 14-latkowi z Żor. Zatrzymali go kryminalni Kryminalni z Żor zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który grożąc 14-latkowi, skradł jego telefon. Mężczyzna usłyszał już zarzut i zgodnie z decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

