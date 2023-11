Tymczasowy areszt dla sprawców rozboju w Żorach. Mężczyźni zaatakowali 32-latka OPRAC.: Robert Lewandowski

ŻORY. Kryminalni z Żor zatrzymali dwóch mężczyzn, pobili 32-latka, a następnie skradli mu dokumenty, pieniądze i telefon komórkowy. Sprawcy usłyszeli w prokuraturze zarzuty i trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. To efekt nowelizacji przepisów, które podwyższyły górną granicę kary za rozbój z 12 do 15 lat więzienia.