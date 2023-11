Ukrainka zatrzymała pijanego kierowcę w Żorach. Mężczyzna miał aż 3 promile! OPRAC.: Robert Lewandowski

Godna podziwu postawa obywatelki Ukrainy pozwoliła, by kolejny pijany kierowca stracił swoje uprawnienia do kierowania pojazdami. Kobieta zauważyła w Żorach pijanego mężczyznę, który wsiadał do swojego samochodu i próbował odjechać. Zadzwoniła po policję.