Uprawa konopi indyjskich na os. Sikorskiego w Żorach. Zatrzymano 31-latka

Uprawa konopi indyjskich na os. Sikorskiego w Żorach

Kryminalni z Żor wpadli na trop mieszkańca osiedla Sikorskiego, który miał urządzić w swoim mieszkaniu plantację konopi indyjskich. Podczas przeszukania, śledczy znaleźli kilka krzaków konopi indyjskich oraz ponad pół kilograma gotowego suszu marihuany ze ściętych już roślin.

- Kryminalni zabezpieczyli też urządzenia wspomagające uprawę roślin, a także młynek oraz wagę jubilerską. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych środków oszacowano na ponad 25 tysięcy złotych - poinformował asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Zatrzymany mężczyzna to 31-latek. Trafił do policyjnego aresztu, jednak to dopiero początek jego kłopotów. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.