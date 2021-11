Uratował wiele kotów, chce też uratować Misię. Dzielnicowy policji z Żor wraz z rodziną pomaga czworonogom. Teraz pomocy potrzebuje jego kot

- Niejednokrotnie udowodnił to, dołączając się do charytatywnych akcji, czy pomagając potrzebującym. W ostatnim czasie żywo włączył się dla przykładu w zbiórkę nakrętek dla dziewczynki cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce, do której zaangażował też placówki oświatowe ze swojego rejonu - mówi asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik prasowy policji w Żorach.