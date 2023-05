Utrudnienia w Żorach. Na rondzie Rowieńskim wysypał się ładunek z ciężarówki. Tworzą się korki

Kierowcy poruszający się w okolicach ronda Rowieńskiego w Żorach mogą doświadczyć poważnym problemów z przejazdem. Doszło tam do niebezpiecznej sytuacji z udziałem samochodu ciężarowego, z którego wysypał się ładunek. Wskutek tego swobodny przejazd został uniemożliwiony.

Od obwodnicy północnej jechał samochód ciężarowy z elementami blachy. Te blachy wysypały się na jezdnię. Na miejscu odbywa się ruch wahadłowy, natomiast rzutuje to na ruch we wszystkich drogach dojazdowych do obwodnicy,