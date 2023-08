VI Przystanek Żory 2023. Rockowe brzmienia porwały tłumy do wspólnej zabawy! Fani czekają już na kolejną edycję

Przystanek Żory zgromadził tłumy fanów rockowego brzmienia

To były wyjątkowe dwa dni rockowego brzmienia, które już po raz szósty wypełniło Park Cegielnia w Żorach. Jak można było się tego spodziewać, Przystanek Żory znów zgromadził prawdziwe tłumy fanów mocniejszej muzyki z całej Polski. Żorski festiwal jest bowiem wydarzeniem, na które przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy Żor i okolic, ale i innych regionów kraju. To festiwal porównywany do popularnego Woodstock'a (obecnie Pol'and'Rock Festival).