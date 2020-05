W salonach fryzjerskich w Żorach będą robić porządki na głowach. Jakie będą królować fryzury? Sprawdziliśmy terminy u fryzjerów w Żorach

Na wizytę u fryzjera w przyszłym tygodniu jest szansa w salonie Image przy ul. Moniuszki (tel. 32 434 23 68) z 50-letnią tradycją. Na wizytę w nieodległym terminie jest też szansa w Paryżance (tel. 695 292 111). Salon przy ulicy Moniuszki w Żorach co prawda jest zamknięty z powodu remontu (otwarcie za około dwa tygodnie). Dlatego właściciele zapraszają do Suszca przy ul. Brzozowej 3.

Jak słyszymy, fryzjerzy w pierwszej kolejności będą się kierować sugestiami klientów. - Balejaże, koloryzacja, uczesanie... Tak naprawdę zrobimy wszystko, co sobie klient zażyczy - tłumaczy Emanuel Świerczek z salonu Image. Dodaje, że poza pikiem w pierwszych dniach po otwarciu, to na dłuższą metę spodziewa się spadku obrotów.

- Na kobiecych głowach przede wszystkim będą modne wszelkiego rodzaju grzywki. Również naturalność i funkcjonalność. Wkrótce lato, więc należy spodziewać się pojaśnień. Włosy powinny nabrać blasku i objętości. Jeżeli klientka zażyczy sobie coś awangardowego, ekstrawaganckiego, to takim wymaganiom również sprostamy. Nie mniej, zawsze w porozumieniu z klientką! Fryzurę staramy się dostosowywać do typu urody, aktywności na co dzień i wykonywanego zawodu. Należy także odpowiedzieć na pytania o tryb życia oraz o to, czy dana osoba ma czas na układanie fryzury - tłumaczy Alicja Glos-Krawczyk, właściciela salonu Avanti w Żorach.