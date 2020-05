W weekend otwarcie Twinpigs w Żorach. Na początek Leśna Przygoda pośród drzew i zwierzaków

Twinpigs w Żorach rozpoczyna sezon! Na początek Leśna przygoda, czyli atrakcyjne spędzenie czasu dla cały rodzin. Miasteczko westernowe otworzy dla gości swoją strefę leśną oraz aleję spacerową. W każdą sobotę i niedzielę, w godzinach od 12 do 18, będzie można odwiedzić sympatyczne zwierzaki (m.in. sarny, kozy i kucyki), wybrać się na spacer po molo zawieszonym między drzewami i odpocząć przy błękitnym wodospadzie. To idealne miejsca na zrobienie sobie pamiątkowych rodzinnych zdjęć.

- W obecnej sytuacji nie możemy otworzyć wszystkich stref Parku Rozrywki Twinpigs z ponad 50 atrakcjami. Czekamy na początek sezonu, a tymczasem udostępniamy naszym gościom Park Leśny oraz alejki spacerowe słynnego Miasteczka Westernowego - wyjaśnia Arkadiusz Tomaszewski, prezes spółki Nowe Miasto, zarządzającej Twinpigs.

Leśna Przygoda to okazja do poznania wszystkich mieszkańców Twinpigs. Park jest domem dla ponad 60 zwierząt z różnych gatunków. Są wśród nich kuce, daniele, barany, owce, kozy, świnie oraz osioł, a także ptaki – perliczki, gęsi i kaczki. Przy zagrodach znajdują się tablice edukacyjne, z których można dowiedzieć się m.in. jakie zwyczaje mają zwierzęta i co lubią jeść. Dostępny będzie też Las przygód, gdzie najmłodsi poprzez ciekawą zabawę pogłębią swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt.