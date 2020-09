W weekend wielkie otwarcie nowej siedziby Biblioteki w Żorach

Nowa siedziba Biblioteki w Żorach powstała w budynku amerykańskiego młyna parowego z 1840 roku. Obiekt od wielu lat był jednak nieużytkowany i był kiepską wizytówką Żor. Dlatego postanowiono do niego przenieść miejską książnicę.

Program rewitalizacji obiektu zakładał jego przystosowanie i adaptację na cele kulturalne i społeczne, czyli Spółdzielnię Kultury – nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stworzono innowacyjną i funkcjonalną placówkę o ciekawej architekturze i odpowiednio dużej powierzchni użytkowej, z licznymi multimedialnymi rozwiązaniami, kawiarnią na dachu i nowoczesnym wystrojem.

W ramach inwestycji, pomiędzy zabudowaniami dawnego młyna, stworzone zostało Atrium Kultury z placem i ciągami pieszymi. Czytelnicy będą mogli skorzystać także z „Letniej czytelni” utworzonej na tarasie.

- Połączenie tego historycznego obiektu z ciekawą architekturą wnętrz tworzy nietuzinkowe miejsce na mapie kulturalnej miasta. Dzięki doskonałemu wielofunkcyjnemu zapleczu, daje możliwość swobodnego korzystania ze zbiorów dostępnych w jednym miejscu i przestrzeń na organizowanie różnorodnych form komunikacji społecznej. Przeznaczona jednocześnie dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci ma charakter „biblioteki rodzinnej”. Ze względu na zasobne zbiory, dostęp do nowych technologii, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, możliwość uzyskania różnorodnych informacji oraz wydłużone godziny otwarcia warto pokonać nawet większą odległość, by do nas dotrzeć – mówi Aleksandra Zawalska-Hawel, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.