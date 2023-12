W Żorach debatowali śląscy samorządowcy. Przyjęli wspólne stanowisko w kilku kluczowych sprawach. A co świętował prezydent Żor? ZDJĘCIA

Minuta ciszy dla zmarłego prezydenta Bielska-Białej śp. Jacka Krywulta

LVI sesję Zgromadzenia Ogólnego rozpoczęto minutą ciszy poświęconą niedawno zmarłem śp. Jackowi Krywultowi, wybitnemu samorządowcowi, wieloletniemu prezydentowi Bielska-Białej. Podczas uroczystości Piotr Kuczera wraz z Witoldem Magrysiem, dyrektorem biura Związku, wręczyli okolicznościowe pismo z życzeniami Waldemarowi Sosze. Z okazji 25 lat pełnienia urzędu prezydenta Żor.

- Przede wszystkim bowiem świętujemy 25-lecie pracy Waldemara Sochy na stanowisku prezydenta Żor, członka Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Natomiast dla nowego parlamentu, rządu przygotowaliśmy szereg postulatów, które prezentowaliśmy przez ostatnie cztery lata. Chcemy dzisiaj uchwałą zgromadzenia ogólnego je potwierdzić i pokazać. Planujemy również na przełomie lutego i marca spotkanie z posłami, aby tam zaanimować dyskusję co do zmian w różnych obszarach: ustrojowych, energetycznym, oświatowym. To są te najważniejsze zagadnienia – powiedział nam prezydent Rybnika.