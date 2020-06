W Żorach działała mafia śmieciowa. To oni podrzucili na Sosnowej naczepy z toksycznymi chemikaliami. 27 osób z zarzutami

Po nitce do kłębka śledczy ustalili sieć powiązań firm, właścicieli , rozpracowali system nielegalnego wprowadzania do Polski nielegalnych substancji.

Przestępcy nie tylko wynajmowali hale czy porzucali chemikalia w mauzerach, tak jak to miało miejsce w Żorach, ale czasem wylewali w lasach, czy zakopywali beczki wypełnione toksycznymi odpadami. Tymi sposobami porzucili w sumie aż ok. 14,5 tys. ton odpadów. Aby ustalić miejsca, gdzie się znajdują, policjanci i biegli korzystali ze specjalistycznego sprzętu, m. in. z georadarów, dronów, wiertnic i koparek.