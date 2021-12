W Żorach idzie młodość. Młodzież żorskich szkół rozpoczęła zasiadanie w Młodzieżowej Radzie Miasta. Uroczyste ślubowanie ma już za sobą

Młodzi żorzanie rozpoczęli pracę dla miasta. Młodzież żorskich szkół - podstawówek i szkół ponadpodstawowych - spotkała się na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta. Dwuletnią kadencję rozpoczęło 31 członków żorskiej MRM. Zasiadają w niej uczniowie kilkunastu żorskich placówek. Warunkiem było jedynie ukończenie 13 roku życia.

Oprócz tego liczyła się wyłącznie chęć do działania. Przekonać do wyboru trzeba było jeszcze szkolnych kolegów, którzy - jeśli było to oczywiście potrzebne - wskazywali na nich w wyborach. Pierwszą sesję młodzi radni mają już za sobą. Wprawdzie na razie nie uchwalili jeszcze żadnej uchwały, bo jak zgodnie mówią na to przyjdzie jeszcze czas.