W Żorach jesienią otwarto... kąpielisko. Po sezonie... ale jednak z pompą! Dlaczego kiedy jest zimno? Zobacz ZDJĘCIA

Nie udało się przed sezonem letnim, bo środki wpłynęły zbyt późno

Jak dodaje, kąpielisko ruszy pełną parą w przyszłym roku, ale dotacja musi być rozliczona w tym roku.

- Chcemy, żeby sezon na tym basenie był wydłużony. Zaczynałby się 1 czerwca i trwał do końca września. Woda w nim może być podgrzewana, bo jest wyposażony w pompy ciepła. Nawet jak na zewnątrz temperatura będzie mniej sprzyjająca, woda powinna być przyjemna. Chodzi o to, by ten basen jak najdłużej w roku służył mieszkańcom, ale i zarabiał na siebie. Bo koszty jego utrzymania na pewno nie będą niskie – przyznaje włodarz.