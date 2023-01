W Żorach można spotkać biały bus z kamerami. To samochód należący do policji, który pomaga w akcji "Bezpieczny pieszy"

Biały bus, który można dziś spotkać na żorskich drogach to nic innego, jak ruchome stanowisko dowodzenia, dzięki któremu policja baczniej przygląda się pieszym i kierującym. Akcja odbywa się właśnie we wtorek, gdyż policyjna analiza wykazała, że w ubiegłym roku do największej ilości zdarzeń z udziałem pieszych na żorskich drogach doszło w dwa dni tygodnia — wtorki i piątki.

- Kamery [w ruchomym stanowisku red.] pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pomogą jeszcze wnikliwiej przyjrzeć się wzajemnej relacji kierujących i pieszych i zarejestrować ewentualne wykroczenia - przekazuje asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy żorskiej policji.

Policja przypomina pieszym, że: