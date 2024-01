W Żorach niemal nie doszło do tragedii. Mężczyzna wpadł do rowu i nie potrafił wstać

Policjanci z Żor uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem. Zaalarmował ich przechodzień

Do sytuacji doszło we wtorek 16 stycznia, około godziny 9 nad ranem, w okolicy mostu przy ulicy Nad Rudą w Żorach. Przypadkowy przechodzień zauważył, że mężczyzna wpadł do rowu i nie potrafił się z niego wydostać. Na miejsce wezwał służby ratunkowe.

- Stróże prawa niezwłocznie zjawili się na miejscu i zauważyli mężczyznę klęczącego tuż przy rzece. Roztopy, oblodzenie i otaczający śnieg utrudniły 44-latkowi wydostanie się z rowu - mówi asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Po wydostaniu mężczyzny z opresji i udzieleniu pomocy przedmedycznej, policjanci przekazali go pod opiekę zespołu pogotowia ratunkowego, który na szczęście nie stwierdził sytuacji zagrażającej życiu. Tym razem zakończyło się tylko na odmrożeniu nóg. Policja przypomina, że w obliczu ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak niskie temperatury, odmrożenia mogą wystąpić bardzo szybko i prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.