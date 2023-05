W Żorach pojawiły się urządzenia do znakowania rowerów i hulajnóg. Pierwsza akcja znakowania już w czerwcu OPRAC.: Robert Lewandowski

Komenda Miejska Policji w Żorach oraz Urząd Miasta w Żorach zyskały urządzenie służące do znakowania rowerów i hulajnóg. Dzięki niemu, odnaleziony, utracony wcześniej przedmiot szybciej trafi do tych, którzy go zagubili lub został im on skradziony.