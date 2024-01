W Żorach powstają budki dla wolnożyjących kotów. A tworzy je społeczność Szkoły Podstawowej nr 4

- Dyrekcja oraz rodzice zadeklarowali chęć przekazania 1,5 procenta podatku na rzecz naszej fundacji do czego również zachęcamy. KRS 0000781066. Dzieci które angażują się w czynienie tak ogromnego dobra powinny wyrosnąć na cudownych młodych ludzi za co dziękujemy rodzicom oraz nauczycielom i dyrekcji. Empatia to najpiękniejsza lekcja świata - przekonują wolontariusze.