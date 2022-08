Wakacyjne warsztaty kreatywne w Auchan Żory. Za darmo stworzysz niepowtarzalne dekoracje

W sobotę 13 sierpnia, Centrum Handlowe Auchan w Żorach zaprasza do udziału w wakacyjnych warsztatach kreatywnych. W zajęciach będzie można wziąć udział od godziny 15:00 do godziny 18:00. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli stworzyć wyjątkowe dekoracje popularną techniką decoupage. Pod okiem instruktorów uczestnicy warsztatów ozdobią drewniane pudełka i szklane słoiki, które staną się nie tylko cieszącą oko dekoracją, lecz również praktycznymi przedmiotami do przechowywania rzeczy.

- Drewniane elementy będą malowane farbami akrylowymi, następnie uczestnicy zajęć przykleją na nie wycięte z serwetek motywy. Następnie na dekorowany przedmiot zostaną nałożone specjalne preparaty i pasty, które nadadzą mu charakterystyczne dla techniki decoupge pęknięcia. Do dekoracji szkła uczestnicy warsztatów również wykorzystają elementy wycięte z serwetek oraz kolorowe farby akrylowe i specjalny preparat zapewniający efekt popękanej powierzchni - mówi Agnieszka Kropiwiec, konsultant PR z RedComm.

Kreatywne warsztaty decoupage odbędą się w sobotę 13 sierpnia w godzinach 15:00-18:00, w Centrum Handlowym Auchan Żory przy ul. Francuskiej 11. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a materiały zapewnia organizator.