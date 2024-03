Waldemar Socha już oficjalnym kandydatem na prezydenta Żor. Ma poparcie Koalicji Obywatelskiej

Oficjalnego poparcia dla kandydatury Waldemara Sochy udzieliła Koalicja Obywatelska, która do rady miasta wystawi własnych kandydatów.

- Zdecydowaliśmy się poprzeć w tych wyborach pana Waldemara Sochę i powiedzieć, że jesteśmy jedną, wielką koalicyjną rodziną. Nie ulega dla nas wątpliwości, że pan Waldemar Socha jest członkiem koalicji 15 października, szerokiego ruchu, którzy trzyma dzisiaj stery i zmienia Polskę. Będziemy startowali z osobnych list do rady miasta, ale w walce o to najważniejsze trofeum w tych wyborach, będziemy wspierali pana prezydenta. Długo pan Waldemar Socha jest prezydentem, ale nie stracił tej nowoczesności, animuszu, żywotności i naprawdę zmienia Żory - mówił poseł Wojciech Saługa, odnosząc się kolejno do startu do sejmiku śląskiego, kandydata PiS Wojciecha Kałuży.