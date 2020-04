Waldemar Socha nie udostępnił Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców w związku z planowanymi wyborami korespondencyjnymi prezydenta RP

Podobne wnioski trafiły do innych samorządów. Wzbudziły kontrowersje, bo nie ma podstaw do wnioskowania o dane. Samorządowcy zwracają uwagę, że uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 6 kwietnia 2020r. o zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie. Co oznacza, że procedura ustawodawcza się nie zakończyła. Dlatego ta ustawa nie może stanowić podstawy działania jakiegokolwiek organu władzy publicznej.

- Stwierdziłem, że wniosek ten został złożony niezgodnie z prawem. Ponadto brak jest obecnie podstawy prawnej do wydania tych danych. W związku z powyższym pragnę uspokoić mieszkańców Żor i poinformować, że Państwa dane są bezpieczne i w oparciu o wspomniany wyżej wniosek nie zostaną one przekazane - przyznaje Waldemar Socha, prezydent Żor.

Nad całą sprawą samorządy jednoczą się ze sobą w ramach Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

ZAMIESZCZAMY MAIL POCZTY POLSKIEJ:

Do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

Wniosek

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S. A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku.

Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Dane, o których mowa powyżej powinny zostać przekazane w formie dokumentu(pliku tekstowego o rozszerzeniu txt lub csv, kodowanego w formacie UTF-8), opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem platformy ePUAP, zawierającego następujące dane wyborców znajdujących się w części A spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.):

PESEL (11 znaków wyłącznie cyfry) – dana obowiązkowa,

Kod pocztowy (format: XX-XXX np. 65-001) - dana obowiązkowa,

Miejscowość- dana obowiązkowa,

Dzielnica (jeżeli brak dzielnicy pole pozostaje puste) – dana obowiązkowa,

Ulica (jeżeli brak należy wpisać miejscowość),

Numer domu – dana obowiązkowa,

Numer mieszkania (jeżeli brak pusta wartość),

Imię - dana obowiązkowa,

Drugie imię (jeżeli brak pusta wartość),

Nazwisko- dana obowiązkowa,

Drugie nazwisko (jeżeli brak pusta wartość),

Województwo - dana obowiązkowa,

Powiat - dana obowiązkowa,

Gmina - dana obowiązkowa,

Identyfikator miejscowości (SIMC) – dana nieobowiązkowa,

Identyfikator ulicy (ULIC) – dana nieobowiązkowa,

Identyfikator gminy (TERC) – dana nieobowiązkowa.

Nazwy miejscowości, dzielnicy i ulicy powinny być zgodne z nazewnictwem stosowanym w bazie TERYT.

Dane wymienione powyżej, w przekazywanym pliku należy umieścić w kolejności wystąpienia w jednym wierszu każda pozycja z polami oddzielonymi znakiem średnika.

Wyżej wymieniony plik powinien zostać skompresowany do pojedynczego pliku w formacie .ZIP lub .RAR lub .GZIP, lub 7ZIP bez hasła.

Przekazywany plik powinien posiadać nazwę składającą się z nazwy gminy i umieszczonego w nawiasach identyfikatora gminy (TERC), spacje zastąpione powinny być znakiem podkreślnika (\).

Ewentualne pytania proszę kierować na adres poczty elektronicznej: wybory2020@poczta-polska.pl

Z wyrazami szacunku,

Poczta Polska_