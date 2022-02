Walentynkowe morsowanie na żorskim Śmieszku. Tak gorąco w tym sezonie jeszcze nie było. Roztaczała się atmosfera miłości. Zobaczcie! Piotr Chrobok

To było zdecydowanie najgorętsze morsowanie na żorskim Śmieszku w tym sezonie i wcale nie za sprawą temperatury. I tak gorącą atmosferę towarzyszącą spotkaniom morsów do czerwoności rozgrzał temat morsowania - walentynki. Przed wejściem do wody morsy chętnie fotografowały się w miłosnej fotoramce i w walentynkowym ekwipunku. Zobaczcie zdjęcia!