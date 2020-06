Wandal w Żorach: Kopał i uderzał pięściami bmw. Straty mogą wynieść kilka tysięcy złotych

Z nożami wszedł do sklepu w Żorach i krzyczał do personelu i klientów, aby go opuścili

Żory. Wszedł do sklepu i trzymając dwa noże w dłoniach wykrzykiwał do personelu oraz klientów, aby opuścili sklep. Do zdarzenia doszło w jednej z sieciówek w Żorach. 46-latek został zatrzymany.