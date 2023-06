Weekend pełen gwiazd na Śląsku! Koncerty plenerowe i pokazy ZA DARMO! Wystąpią m.in. Nosowska, O.S.T.R. i Łydka Grubasa Klara Biała

Nadchodzi szalony weekend pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, dni miast, festyny i pikniki - a to wszystko ZA DARMO. 24 i 25 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty TABU, Nosowskiej, Jamala i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!