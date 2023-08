Wiceminister Paweł Jabłoński przyjedzie do Żor. W czwartek spotkanie otwarte z mieszkańcami

Wiceminister Paweł Jabłoński przyjedzie do Żor

W czwartek 17 sierpnia, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przyjedzie do Żor, by spotkać się z mieszkańcami. To kontynuacja objazdu wiceministra po regionie.

- Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Żor na spotkanie 1️7 sierpnia. Porozmawiamy na ważne tematy związane z polityką międzynarodową i aktualnymi sprawami z naszego regionu - poinformował wiceminister w mediach społecznościowych.

Spotkanie odbędzie się po w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. Początek o godzinie 17.